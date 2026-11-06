Başakşehir\'de Altınşehir mevkiinde devrilen TIR, TEM Otoyolu\'nda 3 şeridi kapattı

Başakşehir'de Altınşehir mevkiinde devrilen TIR, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde bir TIR devrildi ve 3 şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Özgür EREN/İSTANBUL Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde TIR devrildi. 3 şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itifaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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