Başakşehir'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar - Son Dakika
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Başakşehir'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

Başakşehir\'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinin ardından Başakşehir'de bir sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 39 bin 220 lira ceza verilirken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi. Sürücü, ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

29.02.2024 17:06
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Başakşehir'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 39 bin 220 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, 1. Cadde'de bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 34 BHK 178 plakalı aracı kullandığı belirlenen sürücü Z.B. gözaltına alındı.

Z.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 39 bin 220 lira ceza verildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi.

Sürücü Z.B, "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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