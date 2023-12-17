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Başakşehir'de düğün konvoyunda silahlı saldırı

Başakşehir'de düğün konvoyunda bulunan 3 kişi, tabanca ve uzun namlulu silahla havaya ateş etti. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

17.12.2023 - 10:45,
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BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyundaki araçlardan inen 3 kişi, tabanca ve uzun namlulu silahla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kayaşehir'de meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan araçlar, yol ortasında durdu. Araçlardan inen 3 kişi, uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş etmeye başladı. Silahlı kişiler, çevredekilere aldırış etmeden defalarca kere havaya ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başakşehir\'de düğün konvoyunda silahlı saldırı
Kaynak: DHA
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