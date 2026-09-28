Başakşehir'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir\'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Olimpiyat Stadı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametine seyir halinde olan otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü, Yeniyol Sokak durağı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıBaşakşehirİstanbulUlaşımGüncelİETTSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlanda’nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
İrlanda’dan İsrail maçı için flaş karar İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu Uçağa bindi, gidiyor Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor
23:19
Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
22:39
MHP’li İsmail Özdemir’den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
21:48
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı
20:52
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 02:46:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Başakşehir'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei