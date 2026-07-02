Başakşehir'de Kaza: Genç Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de Kaza: Genç Kadın Ağır Yaralandı

02.07.2026 21:25
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Başakşehir'de 19 yaşındaki sürücü, kontrolünü kaybederek bir kadının yaralanmasına yol açtı.

Başakşehir'de, otomobiliyle çarptığı 2 aracın arasında kalan genç kadının ağır yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

2. Kısım Mahallesi Posta Caddesi'nde 30 Haziran'da, B.A. (19) idaresindeki 34 NPG 872 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptı.

Bu sırada, kapı önünde ablasını bekleyen Zahide Diyar Demirbaş (24), araçların arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazada, otomobilin çarptığı araçlardan birinin içerisinde uyuyan Demirbaş'ın yeğeni ise yara almadan kurtuldu.

Demirbaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

B.A'nın hakimlikteki ifadesinde, "Virajdan dönerken gereğinden fazla hızlıydım, dönüşte zorlandım ve direksiyon hakimiyetini kaybettim. Kaza yaptıktan sonra aracı durdurdum. Sonra arkadan birisi kulağıma yumruk attı. Alkollüydüm. Kendimi korumak için o bölgeden uzaklaştım. Serbest bırakılmamı talep ederim." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokağa giren otomobilin önce iki araca çarptığı, ardından savrularak yolun diğer tarafında park halindeki bir pikaba çarpıp durduğu görülüyor. Kayıtta, 2 aracın arasında bekleyen genç kadının sıkıştığı anlar da yer alıyor.

"Yeğenimin iki aracın arasında sıkıştığını gördük"

Demirbaş'ın yakını Eda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında evlerinin önünde olduklarını belirterek, "Yeğenim arabanın önünde bekliyordu, kızım ise aracın içindeydi. Ben de iki küçük çocuğumla birlikte ayakkabılarımızı giyiyorduk. Tam arabaya yöneldiğimiz sırada büyük bir patlama sesi duyduk. Kafamızı kaldırdığımızda yeğenimin iki aracın arasında sıkıştığını gördük. Araçlar paramparça olmuştu. Kızım da kırılan camların içindeydi." dedi.

Sürücünün ilk etapta serbest bırakıldığını öğrendiklerini kaydeden Yıldırım, bunun üzerine itiraz ettiklerini ve sürücü hakkında tutuklama kararı verildiğini söyledi.

Yıldırım, kazada Demirbaş'ın akciğerinin zarar gördüğünü ve iç kanaması olduğunu, göğüs kafesi, kalçası, kolu ve bacakları dahil birçok kemiğinin kırıldığını kaydederek, "Bu halde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, sürücünün serbest bırakıldığını öğrenmek bizim için çok ağır oldu." dedi.

Adalet beklediklerini dile getiren Yıldırım, "Bu kadar kolay olmamalı. Bir insanın canı bu kadar değersiz olamaz. Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp, bir başkasının hayatını tehlikeye atamazsınız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, hiç kimsenin, dört aracın ancak sığabileceği bir alanda saatte 120 kilometre hızla gidip bir insana zarar veremeyeceğini belirterek, şüphelinin korunduğunu iddia etti.

Sürücünün olay günü de 4 polise saldırdığını ileri süren Yıldırım, mağdur polisler hakkında da darp raporu düzenlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

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