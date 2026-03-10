BAŞAKŞEHİR'de Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
BAŞAKŞEHİR'de Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

BAŞAKŞEHİR\'de Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti
10.03.2026 20:39
İSKİ'ye ait su tankeri, yaya Şadiye Ordo'ya çarptı; Ordo hayatını kaybetti, şoför gözaltında.

BAŞAKŞEHİR'de İSKİ'ye ait su tankerinin çarptığı Şadiye Ordo (60) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İSKİ'ye ait 34 NBL 537 plakalı su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Ordo'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ordo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ordo'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından su tankerinin şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

