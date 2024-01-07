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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz•
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'da dün m 19.30 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Bülbül ve çocukları Muhammed Emin Bülbül ile Sudenaz Bülbül'ün cenazeleri, Sultangazi Veysel Karani Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de kaza sonucu hayatını kaybeden aile üyeleri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika