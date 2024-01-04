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Başakşehir'de Kedi Asansöründe Öldürüldü, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de Kedi Asansöründe Öldürüldü, Şüpheli Gözaltına Alındı

Başakşehir'de bir sitede asansörde kediyi ayaklarıyla ezerek öldüren şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı. Sabıkalı olduğu belirlenen şüpheli, hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Başakşehir\'de Kedi Asansöründe Öldürüldü, Şüpheli Gözaltına Alındı
04.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:21
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Başakşehir'de, bir sitenin asansöründe kediyi ayaklarıyla ezerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

1 Ocak'ta, Ziya Gökalp Mahallesi'nde sitede bir kedinin öldürüldüğüne yönelik ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, kediyi öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu kimlik bilgilerine ulaşılan İ.K. (29) dün Sarıyer Pınar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Sabıkalı olduğu belirlenen şüpheli İ.K'nin, asansörden inen kediyi takip edip site içerisinde yakaladığı hayvanı öldürdüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan emniyette işlem yapıldı.

Asansörden inen kediyi takip etmiş

Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde asansöre binen şüphelin, kediyi ayaklarıyla ezmesi yer aldı.

Kaynak: AA
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