Başakşehir\'de kontrolden çıkan tır iş yerinin avlusuna düştü

Başakşehir'de yokuştan inerken kontrolden çıkan tırın yaklaşık 5 metre yükseklikten bir iş yerinin avlusuna düşmesi görüntülendi.

İş yeri kamerasına yansıyan kaza, 20 Ocak'ta meydana geldi.

Görüntüye göre, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde yokuş aşağı seyreden tırın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp yön değiştiren ve yol kenarındaki demir çitleri kıran tır, yaklaşık 5 metre yükseklikten bir iş yerinin boş avlusuna düştü.

Araç şoförünün yaralanmadığı öğrenildi.