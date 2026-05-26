Başakşehir'de Market Kavgası: 3 Gözaltı
Başakşehir'de Market Kavgası: 3 Gözaltı

26.05.2026 01:22
Başakşehir'de bir markette çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı, bir kişi ağır yaralandı.

Başakşehir'de bir markette meydana gelen kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta bir markette meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, market çalışanı M.İ'nin (20), iş yerine gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından tehdit edilerek zorla dışarı çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Yaşanan arbede sırasında M.İ'nin market içerisinden aldığı bıçakla M.H.O'yu ağır yaraladığı, olay sonrası M.H.O (38) ve S.O'nun (40) olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada şüpheliler aynı gün yakalanırken, yaralı olan M.H.O. hastaneye sevk edildi.

Çalışmaların devamında, olayın M.H.O'nun eşinin marketten aldığı bir ürünün iade talebinin reddedilmesi üzerine çıktığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ ve S.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.H.O serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Başakşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:31
Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
