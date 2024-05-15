Başakşehir'de Metro Durağında El Yapımı Patlayıcı Bulundu - Son Dakika
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Başakşehir'de Metro Durağında El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Başakşehir\'de Metro Durağında El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Başakşehir'de bir metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu. Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemede, bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

15.05.2024 16:15
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Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.

Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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