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Başakşehir'de meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir'de refüjü aşarak karşı şeride geçen bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Başakşehir\'de meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 14:05,
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BAŞAKŞEHİR'de, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin bir başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan Esen Durukan kullandığı 34 HZR 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen Mehmet Bülbül'ün aracına çarptıktan sonra bariyerlere vurdu. Kazada, karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Enes Durukan, diğer otomobildeki Mehmet Bülbül ve çocukları; Muhammed Emir Bülbül (14) ile Sudenaz Bülbül (20) hayatını kaybetti. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaynak: DHA
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