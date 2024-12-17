Başakşehir'de Ölümlü Otobüs Kazası

Başakşehir'de İETT otobüsünün karıştığı ölümlü trafik kazasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Hidayet Y'nin kullandığı 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsünün, İSTOÇ Yolu durağına yanaştığı esnada savrularak kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında otobüs şoförü Hidayet Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Otobüsün kaldırımda yürüyen yayalara çarptığı anlar araç içi kamerasınca kayıt altına alındı.
Görüntülerde, dönüş yapan otobüsün durağa yanaştığı sırada savrularak kaldırıma çıkması, önce bir ağaca, ardından 2 yayaya çarpması yer aldı.
Kazada otobüsün çarptığı Ömer Ersin hayatını kaybetmiş, yaralanan Ali Tiyek hastanede tedavi altına alınmıştı.
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