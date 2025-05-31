Başakşehir'de Özgür Gazze Yürüyüşü

Başakşehir'de, STK Platformu ile Genç Aktivistler tarafından "Özgür Gazze Yürüyüşü" düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Sular Vadisi'nde toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde yürüdü.

Gruptakiler, "Nesilden nesile tam kurtuluşa kadar özgür Filistin", "Bu savaş değil çocuk katliamı", "Gazze için harekete geç" ve "Gazze için umut ol" yazılı dövizler taşıdı.

Park içinde, Gazze'de öldürülen bebeklere dikkati çekmek amacıyla oyuncak bebekler beyaz çarşaflara sarıldı.

Grup adına açıklama yapan Başakşehir STK Platformu Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım, İsrail'in zulmünün zirveye ulaştığını söyledi.

Yıldırım, "Bir an önce bu zulmün durdurulmasını ve İsrail'in derhal Gazze'den çekilmesini istiyoruz. Oradaki mazlum yavruların bir an önce hayata tutunmasını canıgönülden talep ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte Gazze yararına kermes de kuruldu.