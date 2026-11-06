Başakşehir\'de plastik pencere deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Başakşehir'de plastik pencere deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de plastik pencerelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
BAŞAKŞEHİR'de plastik pencerelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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