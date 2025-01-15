Başakşehir'de Sahte İçki Baskını - Son Dakika
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Başakşehir'de Sahte İçki Baskını

Başakşehir\'de Sahte İçki Baskını

Sahte içki üretimi ve satışı yapılan lokanta mühürlendi, 2 kişi tutuklandı.

15.01.2025 22:16
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Başakşehir'de sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen işletme mühürlendi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'ta lokanta olarak faaliyet gösteren işletmede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adrese yapılan baskında, işletme içerisinde sahte içki üretim ve satışının yanı sıra uyuşturucu madde ticareti de yapıldığı belirlendi.

İşletmede ve gözaltına alınan iki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 15 litre kaçak alkol, 35 litre satışa hazır sahte içki, 36 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ve çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyonun yapıldığı işletme mühürlenirken, gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu ki şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Daha önce haberimiz olsaydı ilgili makamlara bildirirdik"

Öte yandan, aynı mahallede esnaf olan Kazım Kaya, AA muhabirine, bahse konu işletmenin "Türkmen lokantası" olarak bilindiğini söyledi.

Kaya, "Burada ekmek üretimi yapılıyordu. Sahte alkol ve yasaklı madde satışı yaptıklarını polis baskın yapana kadar bilmiyorduk. İşletme, lokanta gibi faaliyet gösteriyordu ve gelen müşteriler genelde yabancı uyrukluydu. Daha önce haberimiz olsaydı ilgili makamlara bildirirdik ve belki bu kadar kişi hayatını kaybetmezdi." dedi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Sahte İçki, Başakşehir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Sahte İçki Baskını - Son Dakika

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