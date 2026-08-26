Başakşehir\'de Silahlı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı

BAŞAKŞEHİR'de Eyüphan F.(24), arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Eyüphan F. hastaneye kaldırılırken, polisin şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 00.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 arkadaşıyla sokakta yürüyen Eyüphan F. henüz kimliği belirlenemeyen ve otomobille olay yerine gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, yanlarındaki silahla Eyüphan'a 4 el ateş etti. Kurşunlardan 2'sinin kasık bölgesine isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eyüphan F., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptığı incelemelerde 4 boş kovan tespit etti. Diğer yandan çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu öğrenilen Eyüphan F.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

ARKADAŞLARI BAŞINDA BEKLEDİ

Diğer yandan olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Bu sırada vücuduna kurşunların isabet ettiği Eyüphan F. yere yığılıyor. Arkadaşlarının başında beklediği Eyüphan F. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor.