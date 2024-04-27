Başakşehir\'de silahlı saldırıya karışan şüpheliler yakalandı

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Başakşehir'de sokakta silahla ateş açarak bir kişiyi kovalayan yaşı küçük şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da bir şüphelinin sokakta kovaladığı kişiye ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Saha çalışması yürüten ekipler, silahla ateş açarak koşan zanlının A.K. (15) olduğunu belirledi.

Şüpheli polis ekiplerince yakalandı, olayda kullanılan silahın A.Y'de (16) olduğu saptandı.

Bunun üzerine A.Y'yi de yakalayan polis ekipleri, ele geçirilen silahın kurusıkı olduğunu tespit etti.

Haklarında "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem yapılan 2 şüpheli, daha sonra ailelerine teslim edildi.