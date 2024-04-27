Başakşehir'de silahlı saldırıya karışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Başakşehir'de silahlı saldırıya karışan şüpheliler yakalandı

Başakşehir\'de silahlı saldırıya karışan şüpheliler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek, Başakşehir'de bir kişiyi silahla kovalayan şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin yaşları 15 ve 16 olarak belirlendi ve olayda kullanılan silahın kurusıkı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adli işlem yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.

27.04.2024 12:16
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Başakşehir'de sokakta silahla ateş açarak bir kişiyi kovalayan yaşı küçük şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da bir şüphelinin sokakta kovaladığı kişiye ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Saha çalışması yürüten ekipler, silahla ateş açarak koşan zanlının A.K. (15) olduğunu belirledi.

Şüpheli polis ekiplerince yakalandı, olayda kullanılan silahın A.Y'de (16) olduğu saptandı.

Bunun üzerine A.Y'yi de yakalayan polis ekipleri, ele geçirilen silahın kurusıkı olduğunu tespit etti.

Haklarında "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem yapılan 2 şüpheli, daha sonra ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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