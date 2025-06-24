Başakşehir'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayabaşı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Arnavutköy istikametine giden 46 AAP 806 plakalı hafif ticari araç, refüjü aştıktan sonra karşı şeride geçip 35 CEE 886 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?