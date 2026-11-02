Başakşehir'de U-19 maçının ardından kavgada 17 yaşındaki futbolcu darbedildi - Son Dakika
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Başakşehir'de U-19 maçının ardından kavgada 17 yaşındaki futbolcu darbedildi

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Başakşehir\'de U-19 maçının ardından kavgada 17 yaşındaki futbolcu darbedildi
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Başakşehir\'de U-19 maçının ardından kavgada 17 yaşındaki futbolcu darbedildi
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Başakşehir'de U-19 Gelişim Ligi maçının ardından futbolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki futbolcu tekme ve yumruklarla darbedildi; olay cep telefonuyla kaydedildi ve futbolcu ile takımının suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'de Büyükçekmece Gençlik Gücü Futbol Kulübü ile Şamlar Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmanın ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki futbolcu E.Y. darbedildi.

Olay, 28 Kasım Çarşamba günü Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Gençlik Gücü Futbol Kulübü ile Şamlar Spor Kulübü arasında oynanan U-19 Gelişim Ligi karşılaşmanın sona ermesinin ardından futbolcular arasında tartışma çıkıt. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 17 yaşındaki futbolcu E.Y., tekme ve yumruklarla darbedildi. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, futbolcunun darbedildiği görüldü. Olayın ardından E.Y. ve takımının, suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
BaşakşehirGüncelSporSon Dakika

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