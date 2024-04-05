Başakşehir'deki kuyumcuya silahlı ve maskeli 4 şüpheli girdi - Son Dakika
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Başakşehir'deki kuyumcuya silahlı ve maskeli 4 şüpheli girdi

Başakşehir'de bulunan bir kuyumcuya silahlı ve maskeli 4 kişi girdi. Şüpheliler, dükkanın kepenklerini açarak içeri girdi ve yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

05.04.2024 01:21  Güncelleme: 01:23
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Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

Dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı.

Levyeyle kapıyı kırdıktan sonra içeriye giren şüpheliler, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı, kepengin kumandayla açılması dolayısıyla kuyumcunun eski çalışanlarının da sorgulanacağı öğrenildi.

Soygun anı güvenlik kamerasında

Soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamera kaydında sitenin güvenlik görevlisinin şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde görevlinin zanlıların üzerine yürümesi, kendisine silah doğrultulduğunda copunu sallaması ve daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

Başakşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'deki kuyumcuya silahlı ve maskeli 4 şüpheli girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'deki kuyumcuya silahlı ve maskeli 4 şüpheli girdi - Son Dakika
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