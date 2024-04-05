Başakşehir'deki kuyumcuya silahlı ve maskeli 4 şüpheli girdi

Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
Dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı.
Levyeyle kapıyı kırdıktan sonra içeriye giren şüpheliler, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı, kepengin kumandayla açılması dolayısıyla kuyumcunun eski çalışanlarının da sorgulanacağı öğrenildi.
Soygun anı güvenlik kamerasında
Soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kamera kaydında sitenin güvenlik görevlisinin şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde görevlinin zanlıların üzerine yürümesi, kendisine silah doğrultulduğunda copunu sallaması ve daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, Bayraklı Ömer Özkan İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencilerine polislik mesleğini anlatarak mesleği sevdirdi. Emniyet mensupları, çocuklara polislik mesleğinin özelliklerini ve görevlerini anlattıktan sonra minikler polis ATV'sine binerek keyifli anlar yaşadı.
Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, emniyet personeli müzik dinletisi sundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının önemine vurgu yaparak, polislerin üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını belirtti. Programa katılan Vali Muammer Erol, şef Ata Bahri Çağlayan'a teşekkür belgesi verdi.
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