Başakşehir, Iberia Tiflis\'i mağlup ederek tur atladı

Güncel

(İSTANBUL)-RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya geldi. Başakşehir sahasında 2-0 galip gelerek turu atladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.45'te başlayan müsabakayı Polonyalı hakam Pawel Raczkowski yönetti. İlk yarı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Başakşehir 2 gol bularak tur atladı. Başakşehir'e turu getiren golleri 50.dakikada Krzysztarf Piatek ve 61. dakikada Dimitris Pelkas attı.

İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0 yenen Başakşehir, kendi sahasında Iberia Tiflis'i 2 -0 yenerek tur atladı.

RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda mücadele edecek. İlk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.