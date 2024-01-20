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Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Arveladze, zor bir maç olduğunu belirterek takımını tebrik etti. Atan ise maçın sonucundan dolayı üzgün olduklarını ancak takımın iyi bir performans sergilediğini söyledi.

20.01.2024 - 19:13,
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Başakşehir maçının ardından

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA)- Süper Lig'in 21'inci haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Zor maçtı, her alanda zordu. Başakşehir, analizini yaptığım kadar kaliteli bir takımdır. İsimler olsun, hoca olsun, oynadığı futbol olsun. Ayakta kaldık, maçın içinde kaldık. İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık. 10 kişi bile puan çıkarttık. Bunun üstüne gitmek doğru olur. Karakter göstermek lazım. İyi oynayanlar, çok iyi oynayanlar var. Geride biraz zorlanıyoruz sakatlar ve cezalılar var. Futbolcuları puan için tebrik etmek istiyorum? şeklinde konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: ÇOK İYİ YOLDA OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM

Canlarını acıtan bir beraberlik olduğunu söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Oyunu tamamen domine ettiğimiz, ilk yarısında çok keskin hücum edemediğimiz ama pozisyonlar yakaladığımız, ikinci yarıda farkı 2-3'e çıkarabileceğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir maçın sonunda kornerden gol yedik. Çok canımızı acıttı ama çok iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün kazansaydık lig beşincisi ile aramızda 3 puan kalacaktı. Geldiğimizde ilk hedefimiz oraya kendimizi atabilmekti. Oyun olarak güçlüyüz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazılanacağız? diye konuştu.

Başakşehir maçının ardından
Kaynak: DHA
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