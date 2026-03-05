Bornova'da Eğitime Yatırım, Başarıya Ödül - Son Dakika
Bornova'da Eğitime Yatırım, Başarıya Ödül

05.03.2026 09:57  Güncelleme: 10:41
Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen TYT ve LGS deneme sınavlarında dereceye giren öğrenciler, Başkan Ömer Eşki'yi ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Eşki, başarılı öğrencilere tablet hediye etti ve eğitime desteklerinin süreceğini vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) tarafından düzenlenen ilçe geneli TYT ve LGS deneme sınavlarında dereceye giren öğrenciler, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi ziyaret etti. Başkan Eşki, başarılı öğrencileri tebrik ederek tablet hediye etti ve eğitime desteklerinin süreceğini söyledi.

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) tarafından ilçe genelinde düzenlenen deneme sınavlarında dereceye giren öğrenciler, Başkan Ömer Eşki'yi ziyaret etti. Başarılı öğrencilere tablet hediye edilirken, ziyarete Bornova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Damla Çelik Kaya ile BELGEM Müdürü Süheyla Kayalı da eşlik etti.

Öğrencileri tek tek tebrik ederek eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, "Gençlerimizin azmi ve kararlılığı bizlere umut veriyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği eğitimde fırsat eşitliğini büyütmeye devam edeceğiz. Sizler çalıştıkça biz de yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Bornova'dan Türkiye dereceleri çıkarmak en büyük hedeflerimizden biri" diye konuştu.

"Kendimizi daha güçlü hissediyoruz"

Düzenli deneme sınavlarının kendilerini gerçek sınav atmosferine hazırladığını belirten öğrenciler, disiplinli çalışma programlarının başarılarında büyük payı olduğunu ifade etti. Bornova Belediyesi'ne teşekkür eden öğrenciler, "BELGEM'in sağladığı ücretsiz ve nitelikli eğitim desteği sayesinde kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Başarıya giden yolda yalnız olmadığımızı bilmek motivasyonumuzu artırıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda öğrencilere tablet hediye edilirken, gün hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İlçe geneli TYT Deneme Sınavı'nda Halit Efe Karabulut birinci, Tamer Mercan ikinci, Arda Açar üçüncü oldu. LGS Deneme Sınavı'nda ise İsmail Pirinçci, Berrin Oruç ve Mehmet Ali Hasgül ilk üçe girerek girerek önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
