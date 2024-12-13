Başarıya İmza Günü

Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Başarmaya Hazırım" Projesi kapsamında başarılı öğrenciler, kitaplarını imzaladı.
Sarayönü Halk Eğitim Merkezi Salon'unda düzenlenen etkinlikte projede hikayelerine yer verilen 4 öğrenci imza günü düzenledi.
Program, yazarlık heyecanını yaşayan öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.???????
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