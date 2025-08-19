Başarıya Ödül: 22 Öğrenciye 10 Bin Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başarıya Ödül: 22 Öğrenciye 10 Bin Lira

Başarıya Ödül: 22 Öğrenciye 10 Bin Lira
19.08.2025 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 2025 YKS'de ilk bine giren ve LGS'de tam puan alan 22 öğrenci ödüllendirildi.

Konya'da ÖNDER Konya İmam Hatipliler Derneği tarafından, 2025 YKS Türkiye genelinde ilk bine giren ve imam hatip ortaokullarında LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler için ödül töreni yapıldı.

ÖNDER Konya İmam Hatipliler Dernek Başkanı Mesut Aygül, yazılı açıklamasında, başarının alın teri, azim ve sabrın meyvesi olduğunu aktardı.

Elde edilen derecelerin, hayat yolculuğunda önemli bir merhale olduğunu belirten Aygül, şunları kaydetti:

"Ancak şunu unutmayınız ki asıl başarı, bilgiyle ahlakı, ilimle hikmeti, çalışkanlıkla sabrı bir arada taşıyabilmektir. Sizlerden beklentimiz, yalnızca akademik başarılarla değil, aynı zamanda ahlakınız, adaletiniz ve örnek duruşunuzla da bu millete hizmet etmenizdir. Hayatın her alanında ve her aşamasında İmam Hatip okullarımızdan aldığınız değerleri yaşamanız ve yaşatmanızdır. Bu değerleri her daim yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Evlatlarınızın başarısının arkasında sizlerin fedakarlığı, sabrı ve duası vardır. Bugün bu gurur tablosu hiç şüphesiz sizlerin de eseridir."

Ödül töreninde 22 öğrenciye, 10 bin lira ödül verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, konya, LGS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başarıya Ödül: 22 Öğrenciye 10 Bin Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:44:23. #7.12#
SON DAKİKA: Başarıya Ödül: 22 Öğrenciye 10 Bin Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.