Erzincan'da terör saldırısında hayatını kaybedenler mevlitle anıldı

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(İSTANBUL) Erzincan'a Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 yıl önce teröristlerce katledilen 33 kişi, Beyoğlu Fatih Sultan Konak Camii ve Çıksalın Camii'nde okunan mevlidle anıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen anmaya Erzincan Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ve yönetiminin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlidin ardından şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı.