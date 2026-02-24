Başbakan Albanese, Güvenlik Tehdidi Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başbakan Albanese, Güvenlik Tehdidi Nedeniyle Tahliye Edildi

24.02.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Başbakanı Albanese, güvenlik tehdidi nedeniyle konutundan tahliye edildi, sonrasında geri döndü.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle başkent Canberra'daki resmi konutu The Lodge'dan tahliye edildi.

Avustralya merkezli SBS News'un haberine göre, Avustralya polisi yerel saatle 18.00 civarında Albanese'nin resmi konutunda geniş çaplı arama başlattı.

Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle konutundan başka bir konuma tahliye edilirken, kamu güvenliğini tehdit edecek bir unsurla karşılaşılmadığı bildirildi.

SBS News'un aldığı bilgiye göre ise konuttaki aramada herhangi bir tehditle karşılaşılmadığının bildirilmesinin ardından, Albanese'nin The Lodge'a geri döndüğü belirtildi.

Siyasilere yönelik artan tehditler

ABC News'un haberine göre, Avustralya'da Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe ve Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman ve bazı siyasetçiler, uzun süredir tehdit mektuplarına maruz kalıyor.

Avustralya Federal Polisi 2024'te, siyasetçilerin güvenliğine yönelik tehditlerin önceki iki yıllık dönemde iki katına çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Avustralya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başbakan Albanese, Güvenlik Tehdidi Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay’ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi
Galatasaray’da Osimhen sevinci Galatasaray'da Osimhen sevinci
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:06
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren’i bekliyor
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 17:40:59. #7.12#
SON DAKİKA: Başbakan Albanese, Güvenlik Tehdidi Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.