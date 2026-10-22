Kanada Başbakanı Carney, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine sahip olduğunu belirtti. Carney ayrıca Türkiye'nin en yenilikçi ve hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip olduğunu ifade etti.
Kanada Başbakanı Carney: " Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine ve en yenilikçi hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip"
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22.10.2026 18:03:26. #7.13#
SON DAKİKA: Başbakan Carney, Türkiye'nin NATO'da ikinci büyük silahlı güce sahip olduğunu söyledi - Son Dakika
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