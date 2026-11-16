Başbakan Merz, yabancı basının Almanya imajındaki rolünü Berlin'de vurguladı - Son Dakika
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Başbakan Merz, yabancı basının Almanya imajındaki rolünü Berlin'de vurguladı

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Almanya Başbakanı Merz, yabancı gazetecilerin Almanya imajını şekillendirdiğini söyledi. Merz, Almanya Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin 120. yıl dönümü için Berlin'de düzenlenen etkinlikte yabancı basın mensuplarının Almanya tarihini aktarmada önemli rol oynadığını vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkede görev yapan yabancı gazetecilerin Almanya'nın dünyadaki imajını şekillendirdiğini söyledi.

Merz, Anadolu Ajansının (AA) da üyesi bulunduğu Almanya Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) kuruluşunun 120. yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen etkinlikte konuştu.

Cemiyetin 120 yıllık geçmişinin önemine işaret eden Merz, gazetecilerin ve eleştirel kamuoyunun, demokratik sistemlerin oluşumunda siyasi temsilcilerden önce geldiğini ifade etti.

Başbakan Merz, "Küreselleşmiş ve dijital dünyada, dünyanın dört bir yanından gelen görüntü ve haber bombardımanına rağmen dünyanın, komşularımızın ve Almanların ne düşüneceğini siz şekillendiriyorsunuz. Haberleriniz ve bunları nasıl çerçevelendirdiğiniz Almanya imajını etkiliyor." dedi.

Yabancı basın mensuplarının Almanya'nın tarihini uluslararası kamuoyuna aktarmada önemli rol oynadığını belirten Merz, özellikle Nazi döneminde görev yapan gazetecilerin ağır kişisel riskler üstlenerek gerçekleri dünyaya duyurduğunu anlattı.

Merz, derneğin kurucularından Paul Goldman, Dorothy Thompson, Louis Lochner ve William Lawrence Shirer gibi gazetecilerin Nazi yönetimini eleştirel biçimde haberleştirdiklerini aktardı.

Bu gazetecilerin haberlerinin yalnızca Almanya'nın tarihinin belgelenmesine değil, ülkenin uluslararası alandaki algısının şekillenmesine de katkı sağladığını dile getiren Merz, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'ya yönelik güvensizliğin aşılmasında yabancı basın mensuplarının önemli rol oynadığını vurguladı.

Yabancı muhabirlerin olaylara daha geniş bir perspektiften yaklaşabildiğini ve günlük siyasi tartışmaların yarattığı baskıdan daha az etkilendiğini söyleyen Merz, onların sorularını zaman zaman daha ilgi çekici bulduğunu kaydetti.

Merz, dijital dönüşümün medya sektörünü ve kamuoyunun oluşumunu da köklü biçimde değiştirdiğini belirterek, gazetecilerin araştırmaya dayalı ve gerçeklere bağlı haberlerinin giderek daha fazla dezenformasyon, kutuplaştırıcı içerik ve yapay zeka tarafından üretilen materyallerle rekabet etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Dijital ortamda haber ve görüntülerin zaman ve mekan sınırlarını aşarak yayıldığının altını çizen Merz, içeriklerin çoğu zaman kültürel ve toplumsal bağlamından kopuk şekilde tüketildiğine dikkati çekti.

Yabancı muhabirlerin farklı toplumlar arasındaki kültürel farklılıkları aktarma ve kamuoyları arasında bir tür kültürel tercümanlık yapma görevini sürdürmesi gerektiğini dile getiren Merz, doğrulama çalışmaları ve arka plan araştırmalarının da önemini vurguladı.

Merz, dezenformasyon kampanyaları ve yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan sahte görüntülere karşı toplumların nasıl korunacağının önemli bir soru olduğunu, dijital platformlarda her kuşak için gerçeklere dayalı haberciliğe ve bağımsız değerlendirmeye alan açılması gerektiğini söyledi.

Merz, yabancı basın mensuplarına Almanya'ya yönelik meraklarını korumaları, objektif ve adil habercilik yapmaları ve gerçekleri ortaya çıkarma çabalarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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