Başbakan Ünal Üstel'den Rum Lider Hristodulidis'e Sert Tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başbakan Ünal Üstel'den Rum Lider Hristodulidis'e Sert Tepki

29.04.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in yabancı ülkelerle yaptığı askeri anlaşmalara ilişkin açıklamalarını eleştirerek, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının kurucu ortaklık haklarını ve siyasi eşitliğini yok saydığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in 'Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanıyım, anlaşmalar yapmaya devam edeceğiz' sözlerine tepki gösterdi. Üstel, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığına dayandığını, ancak Rum tarafının 1963'te bu ortaklığı silah zoruyla ortadan kaldırdığını vurguladı. Hristodulidis'in temsil ettiği yapının meşru olmadığını belirten Üstel, Fransa başta olmak üzere yabancı devletlerle yapılan askeri anlaşmaların Ada'yı bir askeri üs haline getirme riski taşıdığını ve bölge güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti. Üstel, Rum liderliğine Ada'yı yabancı güçlerin çıkar alanına dönüştürmekten vazgeçme çağrısı yaparak, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin garantörlüğünde barış içinde yaşadığını ve bu gerçeğin değiştirilemeyeceğini söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:27:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.