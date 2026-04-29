Başbakan Ünal Üstel'den Rum Lider Hristodulidis'e Sert Tepki

Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in 'Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanıyım, anlaşmalar yapmaya devam edeceğiz' sözlerine tepki gösterdi. Üstel, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığına dayandığını, ancak Rum tarafının 1963'te bu ortaklığı silah zoruyla ortadan kaldırdığını vurguladı. Hristodulidis'in temsil ettiği yapının meşru olmadığını belirten Üstel, Fransa başta olmak üzere yabancı devletlerle yapılan askeri anlaşmaların Ada'yı bir askeri üs haline getirme riski taşıdığını ve bölge güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti. Üstel, Rum liderliğine Ada'yı yabancı güçlerin çıkar alanına dönüştürmekten vazgeçme çağrısı yaparak, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin garantörlüğünde barış içinde yaşadığını ve bu gerçeğin değiştirilemeyeceğini söyledi.