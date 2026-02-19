Tokat'ın 1450 metre rakımlı ilçesi Başçiftlik'te kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 70 santimetreye ulaştı.
Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, ilçe merkezi ile köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Son Dakika › Güncel › Başçiftlik'te Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?