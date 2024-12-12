Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Kar yağışı sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre, ilçenin yüksek kesimlerinde ise yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.
Kar yağışının devam ettiği ilçe genelinde belediye iş makineleri hazırda bekletiliyor.
Son Dakika › Güncel › Başçiftlik'te Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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