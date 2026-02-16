Başçiftlik\'te Temizlik Seferberliği

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde cadde, sokak, meydan ve park temizliği yapıldı.
Başçiftlik Belediyesi ekiplerince cadde, sokak, meydan ve park alanları yıkanarak temizlendi
Kış ve kar manzaralarının hala görüldüğü ilçede güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar park ve bahçelerde vakit geçirdi.
Belediye Başkanı Şaban Bolat, "İlçemizdeki cadde, sokak, meydan ve parklarda ekiplerimizce temizlik çalışması yapıldı." dedi.
