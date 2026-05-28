Başdağ Tepesi: Tarih ve Turizm Potansiyeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başdağ Tepesi: Tarih ve Turizm Potansiyeli

28.05.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ eteklerindeki Başdağ Tepesi, tarihi kalıntılarıyla turizm açısından önemli bir alan.

Karaman'ın kuzeyindeki Karadağ eteklerinde yükselen Başdağ Tepesi, tarihi mirasıyla turizm açısından potansiyel taşıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken alan, zengin tarihi mirasıyla ön plana çıkıyor.

Bölgede arkeolojik kazı yapılmadığı için kesin tarihlendirme kısıtlı olsa da yüzey araştırmaları, kalıntıların yaklaşık 2200 yıl öncesine uzandığına işaret ediyor.

Karadağ'ın güneyindeki Başdağ Tepesi'nde Roma döneminde yapıldığı düşünülen tarihi havuz ve askeri amaçla kullanıldığı düşünülen yapılar ise bölgenin zengin geçmişine ışık tutuyor.

Az miktarda su tutan havuz, doğal su kaynağı bulunmayan bölgede yaz aylarında yaban hayvanları için yaşam kaynağı görevi de görüyor.

Yapılardaki antik dönem mühendisliği öne çıkıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kurt, AA muhabirine, Başdağ Tepesi'ndeki yapıların bölgenin geçmişine ışık tuttuğunu belirtti.

Bölgede yüzey araştırmalarının yapıldığını ancak kazı çalışmasının gerçekleştirilmediğini anlatan Kurt, yapılardan dikkati çeken antik Roma havuzunun sarnıç mimarisinden çok daha nitelikli bir işçiliğe sahip olduğunu söyledi.

Kurt, biri dairesel, diğeri dikdörtgen iki havuzun bir arada görüldüğü yerdeki yapılara ilişkin, "Topografyaya uygun olarak yuvarlak formda inşa edilen Roma havuzunda, kesme taşların boyutları ve dizilimi iyi bir mühendislik hesabını gösteriyor. Yanındaki küçük havuz ise su tahliyesi amacıyla kullanıldığını düşünüyoruz. Temel işlevi su ihtiyacını karşılamak olan bu yapının dini bir yönünün olup olmadığını henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye turizmi için çok önemli bir potansiyel taşıyor"

Havuzun yer aldığı tepenin kuzey ve güneyinde askeri amaçlı iki yapının tespit edildiğini aktaran Kurt, "Güneydeki kale ise daha sonraki bir dönemde, tamamen güvenlik ve gözetleme amacıyla inşa edilmiş. Konumu son derece stratejik. Oradan bütün Karaman ovasını, Sertavul Geçidi'ne kadar rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Başdağ hem Karaman hem de Türkiye turizmi için çok önemli bir potansiyel taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Karadağ, Kültür, Turizm, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başdağ Tepesi: Tarih ve Turizm Potansiyeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:49:53. #7.13#
SON DAKİKA: Başdağ Tepesi: Tarih ve Turizm Potansiyeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.