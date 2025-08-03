Başhekim Yardımcısı Taburcu Oldu

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çalıştığı hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan başhekim yardımcısı, taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, 4 gün önce güvenlik görevlisi Harun Polat ile uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu'nun hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Aydoğdu taburcu edilirken Harun Polat'ın tedavisi ise sürüyor.
Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, evinde dinlenen Aydoğdu'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Olay
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde 30 Temmuz'da, zanlı İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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