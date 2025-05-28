Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi sınırları içerisinde başıboş köpeklerin saldırdığı 29 kuzu telef oldu.
Kırsal Gözlek Mahallesi'nde Mehmet İsaoğlu'na ait ağıldaki kuzulara, başıboş yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine başıboş köpekler bölgeden uzaklaştırıldı. Köpeklerin saldırısı sonrası 29 kuzu telef oldu.
İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Başıboş Köpekler 29 Kuzuyu Telef Etti - Son Dakika
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