Başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarptı, genç kız yaralandı

ANKARA'da, başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken korkuyla caddeye çıkan M.I.R. (19), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, dün Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Söğütözü Caddesi üzerinde yürüyen M.I.R.'ye, bir grup başıboş köpek saldırdı. Korkudan caddenin ortasına atlayan genç kıza, yoldan geçen otomobil çarptı. Yere yığılan M.I.R., hem köpeklerin saldırması, hem de otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren M.I.R.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.