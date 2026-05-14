Basın Emekçileri Hatıra Ormanı Açıldı - Son Dakika
14.05.2026 14:18
AOÇ'de oluşturulan hatıra ormanı için 300 fidan dikildi, gazetecilerin emeği vurgulandı.

Öz Orman-İş Sendikası tarafından Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) oluşturulan "Basın Emekçileri Hatıra Ormanı" için 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilen Medya Çalışanları Fidan Dikimi töreninde konuşan Sendika Genel Başkanı Settar Aslan, sadece fidan dikimi gerçekleştirmediklerini, emeğe, fedakarlığa, vefaya ve birlikte verilen mücadeleye kök saldıklarını belirtti.

Aslan, orman yangınlarında alevlerin içine giren orman işçisiyle, depremde enkaz başında sabahlayan muhabirin ve selde canı pahasına yayın yapan kameraman arasında görünmeyen güçlü bir kader ortaklığı olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarıyla olan bu yol arkadaşlığının bir nişanesi olarak hatıra ormanı oluşturduklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Orman işçilerimizin yıllardır verdiği mücadelede sizlerin katkısını hiçbir zaman unutmadık. Kadro süreçlerinde sesimiz oldunuz. Yangınlarda kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısını ekranlara taşıdınız. Sahadaki emeği görünür kıldınız. Bazen bir haberiniz, yıllardır duyulmayan bir çığlığı duyurdu. Bazen bir canlı yayınınız, milyonların dikkatini bir felakete çevirdi. Onun için bugün burada her medya kuruluşu adına hazırladığımız tabelalar bizim için sadece bir isim değil, bir emeğin, bir dayanışmanın sembolüdür. İstedik ki bu topraklarda her basın kuruluşunun bir ağacı olsun. Her medya emekçisinin bu ülkede nefes veren bir izi bulunsun."

Aslan, yaz aylarının yaklaşmasıyla kuruyan otların yangın riskini artırdığını belirterek, ormanlık alanlarda dikkatli olma ve ormanları koruma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

