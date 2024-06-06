Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelikle, sürekli basın kartı için gereken 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam süre en fazla 24 ay olarak dikkate alınacak. Ayrıca, Anadolu Ajansı ve TRT'de haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek. Yönetmelikte Anadolu Ajansı'nda basın kartı alabilecek unvanlar da yeniden düzenlendi.

06.06.2024 02:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişimlik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre; sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

Yönetmelikle getirilen düzenlemeyle, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek.

Yönetmelikte Anadolu Ajansı'nda basın kartı alabilecek unvanlar da yeniden düzenlendi. Yönetmeliğe göre Anadolu Ajansı'nda basın kartı alabilecek ünvanlar şöyle:

"-Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.

-Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni.

-Genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri.

-Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler.

-Koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları.

-Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.

-Başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafikerler, başkurgucular ve başyayıncılar.

-Kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafikerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar.

-Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar.

-Yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı, Trt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin ilk yorum İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin ilk yorum
23:31 Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı Kaydedilen görüntüleri başını yaktı Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı
20:25 Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
00:42 Takımdan ayrılıyor mu Icardi’nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek
00:06 Adalet Komisyonu Başkanı’ndan tartışılan AYM kararlarına yorum Adalet Komisyonu Başkanı'ndan tartışılan AYM kararlarına yorum
23:16 Acun Ilıcalı’dan bomba transfer sözleri: ’Türkiye’ye gelmez’ denilen süper yıldızlar gelecek Acun Ilıcalı'dan bomba transfer sözleri: 'Türkiye'ye gelmez' denilen süper yıldızlar gelecek
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:32 İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi
22:31 Bağdat Caddesi’nde otelde yangın Bağdat Caddesi'nde otelde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 02:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement