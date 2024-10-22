Basın Örgütlerinden 'Etki Ajanlığı' Tepkisi - Son Dakika
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Basın Örgütlerinden 'Etki Ajanlığı' Tepkisi

Basın grupları, AK Parti'nin 'etki ajanlığı' düzenlemesine karşı çıkarak basın özgürlüğünü savundu.

22.10.2024 12:37
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(ANKARA) - Basın örgütleri, AK Parti'nin "etki ajanlığı" düzenlemesini de içeren kanun teklifine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Ciddi bir şekilde belirsizlik içeren bu düzenleme Türkiye'de ifade özgürlüğünün daha da kısıtlanmasına yol açacak ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını ciddi şekilde ihlal edecektir. Basın ve ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Ancak yapılması planlanan düzenleme, bu temeli sarsmayı ve toplumu baskı altına almayı hedeflemektedir" denildi.

Basın Konseyi, DİSK/Basın-İş, Diploması Muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, AK Parti'nin 'etki ajanlığı' düzenlemesini de içeren kanun teklifine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazetecilik faaliyetlerini hukuki belirsizliklerle suç unsuru haline getirecek olan 'etki ajanlığı' düzenlemesi AKP iktidarı tarafından yeniden TBMM gündemine getiriliyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 9'uncu Yargı Paketi taslağında yer alan ve tepkilerle geri çekilen bu düzenleme, şimdi farklı bir torba yasa teklifi kapsamında yeniden karşımıza çıkmıştır. Bu yasa, iktidar eleştirisini bastırmak ve gazetecilik faaliyetlerini hukuki belirsizliklerle dolu bir alan içine itmek amacıyla oluşturulmaktadır.

"'Etki ajanlığı' kavramı basın özgürlüğüne ciddi bir tehdit"

'Etki ajanlığı' kavramının ceza kanununa eklenmesi, basın özgürlüğünü ciddi bir tehdit altına sokan bir adım olup, 'iç ve dış siyasal yararlar aleyhine', 'yabancı organizasyon' ve 'savaş etkinliği' ifadelerinin getirdiği muğlaklık, bu düzenlemenin her türlü gazetecilik faaliyeti üzerinde baskı oluşturma potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir.

"Bu düzenleme, halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını ciddi şekilde ihlal edecektir"

Bu düzenleme, gazetecilerin mesleklerini icra ederken her an 'etki ajanı' olarak damgalanma riski ile karşı karşıya kalacakları bir ortam yaratacaktır. Ciddi bir şekilde belirsizlik içeren bu düzenleme Türkiye'de ifade özgürlüğünün daha da kısıtlanmasına yol açacak ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını ciddi şekilde ihlal edecektir. Basın ve ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Ancak yapılması planlanan düzenleme, bu temeli sarsmayı ve toplumu baskı altına almayı hedeflemektedir.

"Bu saldırılara karşı duracağız"

Unutulmamalıdır ki, gazetecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda toplumun bilgilenmesini sağlama görevidir. İktidarın bu tür yasalarla toplumu sindirmeye çalışması, gazetecilik mesleğinin onuruna ve varlığına yapılmış açık bir saldırıdır. Aşağıda imzası bulunan Medya Dayanışma Grubu üyesi basın meslek örgütleri olarak, bu saldırılara karşı duracağız ve bu yeni suç düzenlemesine karşı tüm meslektaşlarımızla birlikte güçlü bir ses çıkaracağız.

"Bizler, özgür bir basının ve ifade özgürlüğünün savunucusuyuz"

Gazeteciler olarak, halkın haber alma hakkını savunmak ve gerçeği ortaya koymak adına üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu nedenle, tüm meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içinde bu hukuk dışı yasal düzenlemeye karşı çıkacak ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizler, özgür bir basının ve ifade özgürlüğünün savunucusuyuz. Bu mücadelemizi, her koşulda sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, AK Parti, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Örgütlerinden 'Etki Ajanlığı' Tepkisi - Son Dakika

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