Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kullar Kartonsan Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi

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Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü, seçim çalışmaları kapsamında Kullar Kartonsan Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Kooperatif Başkanı Sabahattin Şekersoy ve yönetimi tarafından ağırlanan Özlü, ulaşım yatırımlarıyla ilçeye yön vereceklerini belirterek, şoförlere ulaşım alanında yapılacak yatırımları anlattı.

Özlü, ilçe trafiğine çözüm için önemli adımların atıldığına işaret ederek, "Vaat değil, projelerimiz var. Ulaştırma Bakanlığımız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği Güney Otoyolu projesi önümüzdeki dönem start alacak. Otoyol projesinin yanında, ilçe içindeki bağlantı yollarını da tamamlayıp kentin geleceğine yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Başiskele'nin farklı noktalarına toplam 2 bin araçlık otoparklar yapılacağını bildiren Özlü, "Başiskele'de otopark ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle 2 bin araç kapasiteli otoparklar yapacağız. D-130 üzerinde yer alan üst geçitleri de daha modern hale getireceğiz. Ulaşımda konforu artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.