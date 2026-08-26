Başiskele'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yuvacık Serindere mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye araçları yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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