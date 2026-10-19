BASK Başkanı Öğretici, ölçme değişikliğinin öğretmen yetkisini kısıtladığını söyledi - Son Dakika
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BASK Başkanı Öğretici, ölçme değişikliğinin öğretmen yetkisini kısıtladığını söyledi

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BASK Başkanı Öğretici, ölçme değişikliğinin öğretmen yetkisini kısıtladığını söyledi
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BASK ve AES Başkanı Öğretici, sınavlara kısa süre kala ölçme değerlendirme değişikliğinin öğretmenlerin yetkisini kısıtladığını ve iş yükünü artırdığını söyledi. Öğretici, eğitim politikalarının sahadaki gerçekler ve bilimsel verilerle şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, sınavlara kısa süre kala ölçme ve değerlendirme sisteminde yapılan değişikliğin öğretmenlerin yetkisini kısıtladığını ve iş yükünü artırdığını belirterek, "Eğitim politikaları, masa başında alınan kararlarla değil, sahadaki gerçekler ve bilimsel veriler ışığında şekillendirilmelidir" dedi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, ölçme ve değerlendirme sisteminde yapılan değişiklik ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlerin sesine kulak verilmeden, sınavlara kısa bir süre kala ölçme ve değerlendirme sisteminde yapılan değişiklik, hem öğretmenlerin ölçme-değerlendirme sürecindeki yetkisini kısıtlamakta hem de iş yükünü artırmaktadır. Eğitim politikaları, masa başında alınan kararlarla değil, sahadaki gerçekler ve bilimsel veriler ışığında şekillendirilmelidir. Yeni ölçme ve değerlendirme sistemi de olumlu ve olumsuz yönleri yeterince tartışılmadan, öğretmenlerin görüşleri alınmadan ve uygulanabilirliği ortaya konulmadan hayata geçirilmemelidir. Yaptık oldu anlayışıyla alınan kararlar eğitime hizmet etmez."

Kaynak: ANKA
EğitimGüncelSon Dakika

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