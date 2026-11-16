BASK, memur emeklilerinin 674 bin 111 TL alacağı için seyyanen zam ödemesi istedi - Son Dakika
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BASK, memur emeklilerinin 674 bin 111 TL alacağı için seyyanen zam ödemesi istedi

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BASK, memur emeklilerinin 674 bin 111 TL alacağı için seyyanen zam ödemesi istedi
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BASK ve AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, seyyanen zam alamayan memur emeklilerinin alacağının 674 bin 111 TL'ye ulaştığını bildirdi. Öğretici, düzenlemenin derhal yapılarak artışın emekli maaşlarına yansıtılmasını ve hak kayıplarının telafi edilmesini istedi.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileleri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, seyyanen zam alamayan memur emeklilerinin alacağının 674 bin 111 TL'ye dayandığını belirterek, "Seyyanen zam bir lütuf değil, açıkça verilmiş bir sözün gereğidir. Bu düzenleme derhal yapılmalı, söz konusu artış emekli maaşlarına yansıtılmalı ve bugüne kadar oluşan hak kayıpları telafi edilmelidir. Memur emeklilerinin bu mağduriyeti giderilsin" açıklamasını yaptı.

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, yazılı açıklamasında, 2023 yılında memurlara yönelik açıklanan ve 8 bin 77 TL ile başlayan, daha sonra artarak bugün 25 bin 153 TL seviyesine ulaşan seyyanen zammın, memur emeklilerine de aynen yansıtılacağının ifade edildiğini, ancak aradan geçen süreye rağmen emeklilere bu miktarın yansıtılmadığını belirtti.

Öğretici, şunları kaydetti:

"Oysa memur emeklileri, aktif görevde bulunan memurların ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllarca devlete hizmet etmiş, alın teri dökmüş, kamu hizmetinin yükünü omuzlamış emeklilerimizin bu haktan mahrum bırakılması kabul edilemez. Bugün gelinen noktada, memur emeklilerinin yalnızca bu kalemden doğan alacağı 674 bin 111 TL gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Her geçen gün artan bu mağduriyet, artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaşmıştır.

Emekli maaşlarının aşırı düşüşü nedeniyle emeklilik hakkını kazanmış olanlar emekli olmak istemiyor. Altını çizerek ifade ediyoruz ki seyyanen zam bir lütuf değil, açıkça verilmiş bir sözün gereğidir. Bu düzenleme derhal yapılmalı, söz konusu artış emekli maaşlarına yansıtılmalı ve bugüne kadar oluşan hak kayıpları telafi edilmelidir. Memur emeklilerinin bu mağduriyeti giderilsin."

Kaynak: ANKA
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