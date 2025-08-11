Başkale'de Buğday Hasadı Başladı

Van'ın Başkale ilçesinde çiftçiler, sıcak havada buğday hasadına başladı.

İlçede 170 bin dekar alana ekilen buğday, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Sıcak havada mesai yapan çiftçileri ziyaret eden Başkale Ziraat Odası Başkanı İsmet Aşan, verimli bir sezon beklediklerini söyledi.

Hasadın 15-20 gün içinde tamamlanacağını belirten Aşan, "Başkale genelinde bu yıl 170 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirildi. Bu yıl çiftçilerimizin ilçe genelinde büyük bir miktarda gelir elde etmesini bekliyoruz. Buğday hasadının hem çiftçilerimize hem ilçemize hem de ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.