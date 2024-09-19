Başkale'de Gaziler Günü Töreni

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Van'ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Komiser Nuri Gökçeoğlu, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.

Programa, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Belediye Başkan Vekilli Cevat Özer, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Aykut Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Emre Göksu ve İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan katıldı.