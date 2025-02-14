Başkale'de Kar Yağışı Nedeniyle 50 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

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Başkale'de kar yağışı: 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van il merkezine 116 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, kırsal mahallelerde ise 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 24 mahalle ve 26 mezra yolunun tekrar açılması için Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Karla mücadele ekipleri kırsal mahalle yollarının tekrar ulaşıma açılması için yoğun mesai yaparken, Başkale Belediyesi de ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.