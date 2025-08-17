Başkale'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkale'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Başkale\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu
17.08.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkale'de düzenlenen operasyonlarda 2 kalaşnikof ve 1 şüpheli yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla 2 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, tabanca ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Kalaşnikof, Operasyon, Başkale, Piyade, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkale'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk’un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Kanser taramasında SMS dönemi Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek Kanser taramasında SMS dönemi! Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Erdoğan, “Kabusa gidiyoruz“ uyarısında haklı çıktı Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde Erdoğan, "Kabusa gidiyoruz" uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde
’General Hospital’ dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti 'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 21:49:30. #7.13#
SON DAKİKA: Başkale'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.