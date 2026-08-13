Başkale'de Trafik Kazası: 7 Yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Atlılar Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 TT 8020 ve 34 UJ 9816 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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